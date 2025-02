Mazón sobre si se sent recolzat pel PP: "Treballarem, estem en la recuperació, això és el més important"

VALÈNCIA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha evitat aquest divendres respondre si se sent recolzat pel seu partit, el PP, si ha parlat amb el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, o sobre l'hora d'arribada al Cecopi el 29-O. Preguntat per aquests extrems quan ha arribat al Palau, Mazón ha parlat de la necessitat que el Govern central escometi les obres al barranc de Poio, que a parer seu és la causa del que va passar el dia de la dana, i ha dit: "Treballarem, estem en la recuperació, això és el més important".

Així ho ha indicat en unes declaracions als mitjans en les quals ha assegurat que "hi ha una notícia que és la que tots estem esperant" i la "millor notícia que hauríem de rebre és que tan prompte com sigui possible el Govern central diga que farà les obres al barranc de Poio", perquè sosté que la llei de l'horta del Botànic --ara modificada-- va ser la que va impedir els treballs en aquest punt, que va resultar ser, a parer seu, "la vertadera raó" de les inundacions el dia de la dana.

"Jo crec que la millor notícia que hauríem de rebre és que, com més prompte millor, el Govern central diga que farà les obres al barranc de Poio. Ja no tenen excuses perquè va ser la llei de l'horta la que va impedir que es feren eixes obres i la determinació del Govern d'Espanya. Per tant, la millor manera d'evitar que això torne a ocórrer és garantir ja que es faran eixes obres", ha indicat.

"La vertadera raó va ser el barranc de Poio", ha dit, i ha recalcat que "està acreditat per tots els tècnics, per tots els enginyers que ho diuen una i altra volta. Esta va ser la vertadera raó per la qual va ocórrer tot açò".

Per això, i un cop derogada a les Corts Valencianes aquesta llei de l'horta del Botànic que "impedia fer eixes obres", considera que el Govern d'Espanya "ja no té excuses" i ha de dir "farem les obres al barranc de Poio", fet que suposarà "la tranquil·litat al futur". "Això és el que vull dir este matí", ha resolt.