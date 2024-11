Mazón retreu a Ribera "no interessar-se" per la dana fins a les 20 h: "Havia d'arribar l'avís de riuada?"

"Aquí tothom estava fent la seva feina. Tothom era on havia de ser", sosté respecte a la tarda del 29 d'octubre

VALÈNCIA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha retret a la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, que "no es va interessar per la situació" de la dana que ha afectat diverses localitats de la província de València "fins a les 20.00 hores" del passat dimarts 29 d'octubre. "Jo li preguntaria a la ministra: Havia d'arribar l'avís de la riuada? Havia d'arribar l'alerta?", ha qüestionat.

"Abans de les 20h de la tarda no tenim cap referència d'ella, ni de cap alt càrrec. Com pot dir que va estar intentant contactar si fins a les 20h jo no tinc cap SMS d'ella, potser alguna trucada perduda, però cap abans de les 20h", ha insistit el cap del Consell aquest dissabte en unes declaracions a À Punt a l'entrada del Centre de Coordinació d'Emergències, recollides per Europa Press.

Així s'ha manifestat Mazón després que aquest divendres Ribera va assegurar, en una entrevista a la Cadena Ser, que va aconseguir parlar amb el president de la Generalitat Valenciana després de trucar-li "quatre vegades", una cop va percebre la "preocupació" en el Cecopi per la "dificultat" en la presa de decisions i la "gravetat de la situació". Després de trucar-li quatre cops, segons la seva versió, va contactar amb Mazón cap a les 19.30 hores, el qual li va assegurar que "tot anava be, però aquesta tarda s'ha precipitat tot".

El cap del Consell ha assegurat que va veure l'SMS enviat per la ministra "després", quan ja s'havia traslladat al '112 CV', situat a l'Eliana, on, ha apuntat, "no hi havia cobertura". Ha reiterat que Ribera es va posar en contacte amb ell "després de l'alerta, després de l'avís de riuada", al mateix temps que ha sostingut que és "fonamental" poder "aclarir" les converses mantingudes amb Ribera "durant tot aquest dia i durant els dies anteriors".

Quant al passat dimarts, quan es va produir la dana i les posteriors inundacions, ha defensat que "aquí tothom estava fent la seva feina; tothom era on havia de ser". "Tothom estava presidint el Cecopi i jo estava puntualment informat, com en qualsevol altra alerta de tempesta", ha subratllat.

En aquest sentit, ha remarcat que la "diferència entre tempesta i riuada". Sobre aquest tema, ha apuntat que el dia 29 "es van viure dos dies completament diferents", "dos dies en un", atès que la previsió inicial era de tempestes, "d'alertes vermelles en nivells que hem tingut altres dies".

"Com a moltes previsions de tempestes que desgraciadament tenim aquí", ha comparat, alhora que ha assenyalat que "la pròpia Aemet parlava d'un màxim de 180 --litres per metre quadrat--. Això hagués estat una tempesta normal" i que el Cecopi va estar constituït "en tot moment" i ell "va seguir puntualment totes les informacions". "No és que fos un dia ordinari, era un dia en què estàvem pendents de l'evolució de les pluges", ha matisat.

"Tot canvia a partir de les 19h", ha exposat el cap del Consell, qui ha agregat: quan la tempesta "es converteix en riuada, quan des de la Confederació del Ministeri ens traslladen que a partir de les 19h que tota aquesta revolució hidrològica, tota aquesta llera s'havia desbordat, aquí és quan tot canvia". "Fins a aquell moment el que estàvem era puntualment informats, amb un dinar de treball i després en el despatx de la unitat", ha declarat.