Mazón registra a les Corts Valencianes l'escrit de renúncia a la presidència

VALÈNCIA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha registrat aquest dilluns a les 15.24 hores a les Corts la seva renúncia al càrrec de cap del Consell, sis hores després d'haver-ho anunciat en una compareixença pública.
"D'acord amb l'article 27 de l'Estatut d'Autonomia i l'article 8.d) de la Llei 5/83, de 30 de desembre, del Govern valencià, renuncio al càrrec de president de la Generalitat, perquè quedi constància davant aquestes Corts", diu l'escrit presentat per registre d'entrada.
Mazón ha anunciat aquest dilluns a primera hora que presentaria la dimissió, en considerar que no "pot més" a nivell personal i que "la Generalitat necessita un nou temps", un any després de la dana que va provocar 229 morts a la província de València el 29 d'octubre del 2024.
A més, ha apel·lat "a la responsabilitat" de la majoria parlamentària per elegir un nou cap del Consell. Fonts consultades havien assenyalat que la renúncia es presentaria en els pròxims dies, tot i que finalment s'ha formalitzat per registre d'entrada a la cambra autonòmica a les 15.24 hores.