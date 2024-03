Mazón nega que visiti Catalunya per fer "una OPA hostil" sinó per promocionar la seva comunitat

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha negat que la seva visita a Catalunya sigui per "fer una OPA hostil", sinó que busca promocionar la Comunitat Valenciana.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Tv3 recollida per Europa Press en preguntar-li per si busca que les empreses que marxen de Catalunya s'instal·lin a la seva comunitat, i ha sostingut que li sembla "positiu" que hi hagi llibertat empresarial.

"Estic molt content de presidir un govern que ni penalitza, ni castiga, ni amenaça empreses que entren, que surtin, que es quedin o que vulguin marxar", ha assenyalat Mazón.

A més, ha reivindicat que l'obligació de la Generalitat Valenciana és que la comunitat sigui prou atractiva per ser "irresistibles a la inversió i perquè es pugui desenvolupar l'economia, que és l'avantsala de la cohesió social".

En la seva visita a Catalunya, Mazón mostrarà el seu suport al sector empresarial de Catalunya per mostrar "el canvi de paradigma de la Comunitat Valenciana", mantindrà reunions amb diverses entitats, tindrà una trobada amb Foment del Treball i visitarà la casa regional de València a Gavà (Barcelona).