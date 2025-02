Mazón no dimitirà: "Els qui no van avisar del Poio s'han de plantejar la seua situació"

VALÈNCIA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha negat aquest dijous que tingui la intenció de dimitir per la seva gestió de la dana el passat 29 d'octubre i sobre aquest escenari ha assegurat que la pregunta "l'hauran de fer als qui no van avisar de la crescuda mortal del barranc del Poio o als que estan mentint permanentment" sobre el seu "parador" durant aquella tarda, "com ha quedat acreditat".

"Aquesta pregunta l'hauran de fer als qui no van avisar de la crescuda mortal del --barranc del-- Poio (...) són els qui s'han de plantejar la seua situació".

D'aquesta manera ho ha manifestat, preguntat pels mitjans, quan ha arribat al Congrés de Formació Professional 'El valor de l'FP. El valor de les persones' que se celebra aquest dijous a València. Preguntat per l'hora a la qual va arribar al Cecopi el 29-O --després d'assegurar dimecres que ho va fer a les 20.28 hores, un cop enviada l'alerta--, ha afirmat: "Vaig donar explicacions ahir".

"Ahir vaig atendre sobre aquesta qüestió. Els qui no van avisar del barranc del Poio són els que s'han de plantejar la seua situació, la letal crescuda i els qui han mentit, i hem acreditat que han mentit, sobre on era jo, sobre si estava incomunicat, sobre on era en una hora que van arribar a dir que m'havien vist. Són ells els qui han de dir com és possible que estiga mentint permanentment", ha justificat.

Preguntat per si entén que els valencians es preocupin sobre on era el president de la seva comunitat, el cap del Consell ha recalcat que ell durant la tarda de la dana va estar "atenent telefonades permanentment".

"Estava comunicat, atenent més de 16 telefonades i estant pendent, que em procedien d'un òrgan al qual jo no pertanyia, que estava prenent les decisions tècniques en funció de la informació que tenia i mai va rebre informació del desbordament del barranc del Poio, que va ser letal i que és el que va causar les morts", ha continuat. I ha pregat: "Que deixen de mentir ja, per favor".