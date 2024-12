Mazón mostra "total respecte" a la inadmissió de querelles contra ell: "Que tothom la respecti"

ALACANT 24 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mostrat "total respecte" a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) d'inadmetre les tres querelles i les quatre denúncies contra ell per la gestió de la dana que el 29 d'octubre va provocar 223 morts i 3 desapareguts a la província de València.

"Total respecte, com sempre tinc amb totes els resolucions judicials. Espero que tothom també la respecti", s'ha limitat a manifestar a preguntes dels periodistes en una visita aquest dimarts a Elx (Alacant).

Així ha valorat la interlocutòria d'inadmissió que ha dictat el Ple de la Sala civil i Penal del TSJCV. La decisió va arribar dies després que Fiscalia informés a favor que s'obri una investigació sobre la gestió de la dana, però entenent que la causa ha de seguir en un jutjat ordinari fins a veure si hi ha indicis "fundats".

"TOTA LA GENERALITAT VISITANT TOTS ELS DIES"

Preguntat per si pensa apropar-se durant aquest Nadal als municipis afectats per la dana, ha destacat que en ells hi ha "tota la Generalitat visitant tots els dies" i ha posat com a exemple que dilluns va ser a Torrent visitant als nens tutelats per l'administració autonòmica.

"Aquests dies estic desenvolupant visites de tot tipus (...) Sí, anem visitant de manera personal, unes vegades amb mitjans de comunicació i altres vegades sense ells, per parlar directament amb la gent", ha explicat.

A més, ha reiterat que "el més important" és ser efectius amb el lliurament d'ajudes per als afectats, de les quals ja s'han mobilitzat "més d'1.300 milions d'euros". Entre aquestes prestacions, "en temps rècord, en amb prou feines set dies, han cobrat els ajudes més de 13.000 autònoms --ha ressaltat--. Aquest és el millor esforç que podem fer".