Mazón insta el Govern central a garantir "per escrit" que el trasllat d'aigua a Catalunya "no perjudicarà la costa"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha instat el Govern central a garantir "per escrit" que el transport d'aigua des de la dessalinitzadora de Sagunt fins a Catalunya "no perjudicarà la costa valenciana" i "les necessitats valencianes no minvaran". "Que ens garanteixin el que ens han dit", ha postil·lat.

En aquests termes s'ha pronunciat Mazón, en unes declaracions als mitjans, després que aquest dissabte la Generalitat valenciana va informar en un comunicat que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, havia comunicat al cap del Consell la intenció de l'Executiu central de portar aigua en vaixells des de la dessalinitzadora situada a la localitat valenciana fins a Catalunya per lluitar contra la sequera que pateix aquesta regió.

"Jo estic a favor de la solidaritat entre conques i entre comunitats; hi he estat sempre, també quan ho necessitem i quan ho exigim", ha manifestat, al mateix temps que ha assegurat que la Comunitat Valenciana "no ho deixarà d'exigir". "A l'inrevés, crec que això ens consolida i ens dona autoritat moral i coherència per continuar reivindicant que l'aigua a Espanya és de tots", ha sostingut.

En aquesta línia, Mazón ha recalcat que ell parla "des d'una comunitat que sí que ha fet els seus deures, que sí que ha reutilitzat, que sí que ha invertit en cicle hídric i que continua dient que l'aigua a Espanya és de tots".

"L'aigua dessalada no ens agrada per regar, és molt cara, energèticament no és sostenible, però per a un pic d'energia, per a una pic d'emergència, per a ús de boca, sí que pot ser viable", ha conclòs.