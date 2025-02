Mazón diu que va arribar al Cecopi a les 20.28h el dia de la dana

VALÈNCIA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat que el 29 d'octubre, --el dia de la tràgica dana que va arrasar gran part de la província de València i va provocar més de 220 víctimes mortals-- va arribar al Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi) a les 20.28 hores i que l'alarma al mòbil li va sonar quan arribava a aquest òrgan.

Així ho ha afirmat el dirigent autonòmic l'endemà que la Generalitat Valenciana hagi traslladat a la jutgessa de Catarroja (València) que investiga els fets que Carlos Mazón no era al Cecopi a les 20.11 hores, moment en el qual es va enviar el missatge ES-Alert a la població.

Preguntat pels mitjans sobre on va ser aleshores fins a dos quarts de nou d'aquella tarda, el cap del Consell sosté que "primer a Palau (de la Generalitat Valenciana) i després de camí al Cecopi".

Mazón, en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Forum, ha tornat a carregar contra el Govern valencià i ha considerat que amb la resposta de l'administració a la jutgessa "s'ha demostrat que tot és fals" i ha retret que durant quatre mesos se l'ha intentat "criminalitzar".

En la mateixa línia, ha negat que hagi canviat la seva versió: "Però qui va canviar la versió? De veres, és que no entenc el canvi de versió, quan és? Evidentment, les 20.28 són després de les 19.30 és un fet fàctic, no? Quan he mentit? Repassen la meva compareixença a les Corts Valencianes, que sempre vaig dir el mateix".

I ha reiterat: "Canvi de versió? Mai. Són uns altres els que asseguren que em van veure i és mentida. Són uns altres els que diuen que vaig interferir o que vaig donar l'autorització prèvia i és mentida. Els que tenen un problema de credibilitat són els que s'ha demostrat, una volta darrere l'altra, els que diuen que estava incomunicat, que han dit les mentides".