Mazón demana a la jutgessa de Catarroja personar-se a la causa de la dana

VALÈNCIA 30 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Valenciana i diputat a les Corts Carlos Mazón ha sol·licitat a la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la catastròfica dana, que va deixar 230 víctimes mortals a la província de València, personar-se en el procediment.
Així es desprèn de l'escrit, al que ha tingut accés Europa Press, que la representació legal de Mazón, exercida pel lletrat Ignacio Gally, ha remès a la jutgessa de Catarroja.
Aquesta petició es produeix dies després que la magistrada acordés citar com a testimoni a l'expresident en el procediment i una setmana més tard que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rebutgés imputar-li al no veure indicis de delicte en la seva actuació en la dana.
Tal com s'indica en l'escrit, Mazón sol·licita personar-se en el procediment a l'empara del previst en la Llei d'Enjudiciament Criminal, amb l'objectiu de defensar els seus interessos.
Mazón, segons el mateix escrit, ha mantingut des de l'inici de la causa "una posició de màxim respecte cap a la instrucció practicada i cap a les decisions adoptades, àdhuc tenint coneixement indirecte, a través de fonts obertes, de la pràctica d'actuacions investigadores i diligències de prova que afectaven de forma directa a la seva esfera jurídica".
"Aquesta posició de prudència processal --segueix el mateix escrit-- no obeïa a passivitat alguna, sinó a una decisió conscient de no interferir ni en l'actuació de la instructora ni en la del TSJCV". Per això, fins a aquest moment no es va considerar necessària la personació voluntària.
Després de la interlocutòria del TSJCV, "i compartint plenament les conclusions aconseguides per aquest òrgan respecte de la inexistència de responsabilitat penal de Mazón, és el moment de fer efectiva la prerrogativa per analitzar les diligències que se segueixen practicant sobre ell encara després de la resolució del tribunal competent", s'explica.
Així, la representació legal de Mazón sol·licita a la magistrada que tingui per presentat aquest escrit i, una vegada admesa la personació, li faciliti l'accés complet a la causa.