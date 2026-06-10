Mazón, el 29-O: "Inundarem de dades els mitjans. Fa sensació d'estar alerta que t'hi cagues"

VALÈNCIA 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón va traslladar per un grup de Whatsapp amb els consellers del seu govern el 29 d'octubre del 2024, dia de la dana que va deixar 230 víctimes mortals a la província de València, el missatge que calia "inundar" de dades els mitjans de comunicació perquè això és una cosa que "fa sensació d'estar alerta que t'hi cagues".
Així consta en els whatsapps intercanviats aquell dia pel grup dels consellers, que inaugura Mazón a les 8.15 hores i en el qual el titular d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, és l'últim a enviar un missatge a les 23.53 hores, amb l'estat de les carreteres. Els missatges, als quals ha tingut accés Europa Press, revelen que Mazón hi va escriure per última vegada a les 8.53 hores.
"Informar amb detall dona imatge de control; Centrem-nos avui en això", assenyala l'expresident, a qui Pradas contesta, a les 8.16 hores, "Ara com ara tot controlat", i afegeix uns segons després: "Acabem de decretar el nivell 1 a la Ribera Alta que és on està afectant més fort".
L'expresident continua: "Bé, cadascú que estigui atent. Donarem dades parcials tot el dia si es pot. Inundarem de dades els mitjans avui d'acord?. Fa sensació d'estar alerta que t'hi cagues. I a la gent els calma. Què és l'important", indica.
Aquest dimecres ha declarat al jutjat com a testimoni la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, i un dels advocats personats en representació d'Acció Cultural del País Valencià li ha sol·licitat que entregués voluntàriament els missatges de Whatsapp.