Mazón compareix a les 09.00 hores d'aquest dilluns per realitzar una "declaració institucional"

VALÈNCIA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, realitzarà una "declaració institucional" aquest dilluns a les 09.00 hores al Palau de la Generalitat de València, segons acaba d'anunciar Presidència.
Aquest diumenge es va avançar que Mazón anava a comparèixer aquest dilluns per aclarir el seu futur polític després del procés de "reflexió personal" que va anunciar fa quatre dies després del funeral d'estat pels 229 morts per la dana a la comunitat i després de mantenir diverses "converses" amb el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.