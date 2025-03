Mazón avança un acord amb Vox per als pressupostos valencians

VALÈNCIA 17 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha avançat un acord amb Vox per tirar endavant els pressupostos del 2025 i "el compromís" de dotar la comunitat d'uns comptes públics "per a la reconstrucció" després de la dana del passat 29 d'octubre. Així, ha indicat que aquest marc es concretarà en "els pròxims dies" en la presentació de dijous. "No podem esperar", ha justificat.

El cap de l'executiu valencià ha precisat --en una compareixença institucional al costat de la vicepresidenta, Susana Camarero, i la consellera d'Hisenda, Ruth Merino-- que en aquests moments continuen negociant amb Vox per "acabar d'acordar" els comptes, alhora que ha celebrat que amb aquest partit, "malgrat les diferències ideològiques", han trobat "punts d'entesa".

"Amb este acord no només es garantix l'estabilitat política, sinó la capacitat de la Comunitat Valenciana d'afrontar els reptes de futur amb garanties", ha pronunciat.

El cap del Consell ha reconegut l'"enorme tasca quatre mesos després" que té per davant la comunitat després de les inundacions i, en aquest sentit, ha subratllat que és "imprescindible" tenir uns comptes que responguin a aquest "moment excepcional", alhora que ha mostrat el compromís del Consell de "continuar treballant" en les "mesures necessàries amb l'únic objectiu d'avançar en la reconstrucció".

Mazón, que ha transmès l'"esperança" que aquest "bon acord" pugui "ser valorat al marge de les sigles i el color polític", ha detallat que en "els pròxims dies" es "concretarà" un programa de polítiques que marcaran "un abans i un després" per a l'"espenta" que la regió "necessita en este moment". "Este Consell no perdrà més temps ni energia a fer-se sentir per sobre de les caceres", ha recalcat.

Paral·lelament, ha aprofitat per carregar contra el PSPV-PSOE i Compromís, els qui ha acusat d'estar "en el tacticisme polític sense cap rubor", d'"apropiar-se el dolor que és de tots" i d'"encendre el carrer", i ha denunciat els "obstacles" que ha trobat el Consell en aquest sentit. Així mateix, ha agraït a Vox el seu paper i el fet que, malgrat les "diferències ideològiques", hagi mostrat una "voluntat sincera" per col·laborar en la reconstrucció.

Mazón també ha censurat l'actitud del Govern d'Espanya i ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de dur a terme una "actuació negligent" i d'haver "oblidat les víctimes" des del "primer moment". "No es pot entendre", ha manifestat.