Mazón assegura que la manifestació contra l'amnistia és una "convocatòria cívica" per "una Espanya d'igualtat"

VALÈNCIA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana i president del PPCV, Carlos Mazón, ha traslladat "tot el suport" de la formació als assistents a la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona contra l'amnistia, que, al seu parer, és una "convocatòria cívica" per "una Espanya d'igualtat". "Uns pocs no poden condicionar tota una gran nació com és Espanya", ha sostingut.

En aquests termes s'ha pronunciat Mazón, en unes declaracions als mitjans de comunicació, després de presidir l'homenatge organitzat per la Generalitat en record de les víctimes de la pandèmia de la covid-19.

"Avui (diumenge) la meva obligació, la meva devoció i el meu cor només podia ser aquí", ha manifestat, i ha subratllat que "molts companys del PPCV són ara mateix a Barcelona lluitant, manifestant-se i comprometent-se amb una Espanya d'igualtat, on no hi hagi ciutadans de primera i de segona".

En aquesta línia, ha criticat que "no hi pot haver ciutadans de primera i de segona ni territoris de primera i de segona". "I aquest és el gran fons que molts milers de persones estan manifestant a Barcelona", ha sostingut.

"Vull traslladar tot el meu suport, tota la meva proximitat i tot el meu compromís amb aquests valors cívics que estan vigents, que continuaran vigents i que, malauradament, haurem de recordar més sovint del que imaginàvem fa poc temps", ha manifestat, alhora que ha afirmat que el PP "dona suport, ha donat suport i donarà suport a" aquesta "concentració cívica".