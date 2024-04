Mazón aposta per citar Sánchez i la seva dona a la comissió del Senat

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apostat perquè el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, sigui cridat a comparèixer en la comissió d'investigació del Senat sobre les ramificacions del cas Koldo, i ha dit que la dona del president, Begoña Gómez, "també tindrà moltes coses a explicar" quan li han preguntat si considera que també s'ha de presentar en aquesta investigació.

Així s'ha pronunciat el president popular en unes declaracions als periodistes en arribar a la Comissió General de les Comunitats Autònomes que es desenvolupa aquest dilluns al Senat per parlar sobre la proposició de llei d'amnistia.

I és que aquest dilluns els grups han de donar a conèixer les llistes de compareixents que volen que desfilin per la comissió d'investigació del Senat sobre el cas Koldo, en què el PP ja s'ha obert a citar Sánchez.

En aquest context, el president valencià ha assegurat que Sánchez "té moltes coses a explicar": "Jo crec que encara hi ha molts llocs on té moltes coses a explicar Sánchez, no? Aquest podria ser un bon lloc".

Preguntat per si també citaria Begoña Gómez, el president valencià ha dit que "també tindrà moltes coses a explicar".