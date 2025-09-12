Mazón anuncia la sortida de Pampols i la remodelació del Consell el 5 de novembre

ALACANT 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat la sortida del vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social després de la dana, Francisco José Gan Pampols, i la remodelació del Consell de cara al pròxim 5 de novembre.
D'aquesta manera ho ha avançat el dirigent autonòmic aquest divendres en un acte a Elx (Alacant), en el qual ha precisat que serà aquell dia quan donarà a conèixer la remodelació del seu executiu per adaptar-lo "a la nova etapa que toca posar en marxa".
Dijous, el mateix Gan Pampols, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, preguntat per la seva continuïtat al Govern valencià, ja va assegurar que, "formalment, tot el que calia fer està fet".