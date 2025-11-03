Mazón anuncia la seva dimissió com a president de la Generalitat

VALÈNCIA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat aquest dilluns que presenta la seva dimissió en afirmar que "la Generalitat necessita un nou temps" i que "no hi hagi campanya d'odi ni assenyalament contra ningú", al mateix temps que ha apel·lat "a la responsabilitat" de la majoria parlamentària per elegir nou cap del Consell.
"Ja no puc més", ha dit Mazón en una compareixença pública, on ha recalcat que "per voluntat personal hauria dimitit fa temps perquè hi ha hagut moments insuportables" per a ell i per a la seva família.
"Sé que el soroll que hi ha al voltant de la meva persona és l'excusa perfecta per ocultar l'assumpció de responsabilitats del Govern" central, tant per "la informació errònia" del 29 d'octubre, el dia de la dana, com en el retard en l'ajuda i la "pèssima reconstrucció".
Així ho ha fet públic el mateix Mazón en una declaració institucional passades les 09.10 hores en el Palau de la Generalitat, a la qual han assistit els integrants del Consell, que ha estat convocada aquest mateix matí sobre les 08.00 hores.
Mazón ha desvetllat que ha parlat aquest matí amb el Rei Felip VI per "agrair-li sempre el recolzament i la seva força", així com la Reina, sempre i "especialment durant aquest any després de la dana".
En la seva intervenció, en la qual ha fet "un balanç personal", segons ho ha qualificat, ha defensat que, davant del "tsunami inimaginable" que va destruir "materialment i anímicament" la província de València, "des de la Generalitat Valenciana ho hem fet absolutament tot".
"Reitero avui que mai un govern autonòmiv ha abordat un repte ni remotament semblant", ha dit Mazón, que ha tornat a carregar contra "la falta d'ajuda clamorosa" del Govern central.