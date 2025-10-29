Mazón declara el 29 d'octubre com el Dia de record a les víctimes de la dana

VALÈNCIA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat aquest dimecres, dia de l'aniversari de les inundacions que van deixar 229 persones mortes a la província de València, la declaració del 29 d'octubre com el Dia de record a les víctimes de la dana, que cada any serà de dol oficial a tota la Comunitat Valenciana.
Així ho ha assenyalat Mazón en una declaració institucional aquest dimecres al matí al Palau de la Generalitat Valenciana, a la qual han assistit representants d'ajuntaments; de la Diputació; membres del Consell; diputats; l'alcaldessa de València, María José Catalá, i altres autoritats. Un acte que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes.
"Continuem sanant humanament i reparant materialment. Hi ha coses que s'haurien pogut fer millor. Avui no és el dia per a la confrontació, però sí que hem de reflexionar davant el desemparament que van sentir tants valencians, també en els dies posteriors quan vam anar coneixent la magnitud d'una tragèdia inabastable. Vam mirar de fer el millor en una circumstància inimaginable, però en molts casos no va ser suficient", ha expressat Mazón.