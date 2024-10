Mazón afirma que la Comunitat Valenciana i Catalunya no mereixen "la pressió fiscal més elevada" d'Espanya

Assegura haver impulsat una "revolució fiscal" en suprimir l'impost de successions

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defensat aquest dimecres que la Comunitat Valenciana i Catalunya no mereixen tenir "la pressió fiscal més elevada" d'Espanya.

"No ens mereixem tenir la pressió fiscal més elevada d'Espanya per als serveis que rebem. No ho mereixem", ha lamentat en un col·loqui al Círculo Ecuestre, a Barcelona.

Mazón ha reivindicat haver impulsat una "revolució fiscal" a la Comunitat Valenciana, després de suprimir l'impost de successions, tribut que ha qualificat d'error moral.

Ha reiterat la voluntat de "triplicar els desgravaments fiscals per a les rendes mitjanes i baixes per fill", passant de 300 a 900 euros, per així fomentar la natalitat i l'economia a mitjà i llarg termini.

"CONDICIONAR" IMPOSTOS

També ha criticat els partits independentistes per voler "posar fi a la sobirania fiscal" que estableix la Constitució i els estatuts de les comunitats en reclamar el seu propi fur fiscal i emmarcar la solidaritat en funció de si la resta de territoris apugen o abaixen impostos.

"Em condicionarà vostè des d'una comunitat igual que la meva, des d'una generalitat igual que la meva, des d'un parlament igual que el meu i des d'una sobirania igual que la meva el que haig de fer jo amb els meus impostos? Si vostè no respecta la meva sobirania, no esperi vostè que jo respecti la seva", ha afegit.

En aquest sentit, ha afirmat que "s'està atemptant contra la sobirania fiscal" i, amb això, ha assegurat que la partida canvia i que no és la manera d'abordar les coses.

CORREDOR MEDITERRANI

En relació amb el corredor mediterrani, ha reclamat que es tingui la "mateixa insistència" amb el tram valencià que s'ha tingut amb el tram català perquè, segons ell, també és bo per a Catalunya i és un assumpte de tots.

"M'encantaria poder-me asseure d'igual a igual amb Salvador Illa, parlar de les nuclears, parlar del corredor mediterrani", ha expressat.

VIATGE EN 'EUROLENT'

Sobre la connexió ferroviària entre Barcelona i València, ha ironitzat sobre la manca de serveis i la seva qualitat: "Ahir vaig venir a Barcelona en 'Eurolent'", i ha assenyalat que va trigar 4 hores a arribar a la capital catalana des de València.

"Algú s'hauria de prendre seriosament el principal corredor de prosperitat que té Espanya i gran part d'Europa, que és el nostre, perquè no s'ha pres seriosament encara", ha insistit.