Maurici Cot guanya el Premi al Millor Artesà Alimentari 2025 del Govern

El pastisser Maurici Cot amb el Premi al Millor Artesà Alimentari 2025 del Govern
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El pastisser Maurici Cot, especialista en pastisseria sense gluten i sense lactosa de Llinars del Vallès (Barcelona), ha guanyat el premi al millor artesà alimentari 2025 que atorga el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

Cot ha rebut el guardó en un acte organitzat a l'Espai Corberó d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), presidit pel conseller Òscar Ordeig, acompanyat pel director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.

Durant l'esdeveniment també s'han lliurat 15 diplomes de Mestre Artesà Alimentari, un reconeixement al mèrit professional, la creativitat i el domini tècnic de professionals amb una trajectòria consolidada en l'àmbit de l'artesania alimentària.

El conseller Ordeig ha destacat especialment la tasca de les federacions i gremis del sector, "que, amb la seva activitat permanent i les seves escoles, fan una feina imprescindible per millorar i prestigiar l'artesania alimentària".

També ha recordat el compromís del Govern amb el sector, a través de les línies d'ajuda destinades a la promoció de l'artesania alimentària, i a través de l'Estratègia Alimentària de Catalunya, que inclou mesures de suport a l'assessorament en higiene i qualitat per a petits elaboradors, a més de programes per fomentar el relleu generacional i l'emprenedoria.

