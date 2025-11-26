Maurici Cot guanya el Premi al Millor Artesà Alimentari 2025 del Govern

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El pastisser Maurici Cot, especialista en pastisseria sense gluten i sense lactosa de Llinars del Vallès (Barcelona), ha guanyat el premi al millor artesà alimentari 2025 que atorga el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
Cot ha rebut el guardó en un acte organitzat a l'Espai Corberó d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), presidit pel conseller Òscar Ordeig, acompanyat pel director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.
Durant l'esdeveniment també s'han lliurat 15 diplomes de Mestre Artesà Alimentari, un reconeixement al mèrit professional, la creativitat i el domini tècnic de professionals amb una trajectòria consolidada en l'àmbit de l'artesania alimentària.
El conseller Ordeig ha destacat especialment la tasca de les federacions i gremis del sector, "que, amb la seva activitat permanent i les seves escoles, fan una feina imprescindible per millorar i prestigiar l'artesania alimentària".
També ha recordat el compromís del Govern amb el sector, a través de les línies d'ajuda destinades a la promoció de l'artesania alimentària, i a través de l'Estratègia Alimentària de Catalunya, que inclou mesures de suport a l'assessorament en higiene i qualitat per a petits elaboradors, a més de programes per fomentar el relleu generacional i l'emprenedoria.