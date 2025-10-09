Maura protagonitza 'Vieja loca' a Sitges: "M'ho vaig passar genial"

Rep el Gran Premi Honorífic del festival aquest dijous
SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
L'actriu Carmen Maura protagonitza la cinta de terror 'Vieja loca', que es presenta aquest dijous com a 'premiere' europea en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic, i ha assegurat sobre el seu paper: "M'ho vaig passar genial, com en un parc d'atraccions".
En una roda de premsa a Sitges, on aquest dijous rep un dels Gran Premi Honorífic del festival, Maura ha assegurat que per a un paper tan físic va fer peses i ha fet broma en dir que ha sortit sense "cap blau" del rodatge.
A 'Vieja loca', produïda per Juan Antonio Bayona, dirigida per l'argentí Martín Maguregui i projectada en la secció Sitges Collection, s'explica la història d'Alicia (Maura) la filla de la qual comença a sospitar després d'una estranya trucada telefònica i de no localitzar la cuidadora de la seva mare senil, i quan truca a la seva exparella perquè s'acosti a casa perquè la cuidi comença un joc sàdic.
Preguntada per si es troba còmoda en el cinema de gènere, ha dit no distingir per gèneres: "Em sento còmoda davant la càmera pràcticament sempre. Em puc sentir incòmoda si no entenc el que el director vol, però si ho entenc i la càmera és aquí, tot em va bé".
"És que em diverteix molt i també té un avantatge, que se'm dona bé", ha dit Maura, a la qual cosa Martín Maguregui ha afegit que és un animal de cinema.
"EL SINISTRE ÉS SEMPRE MOLT CINEMATOGRÀFIC"
Maguregui ha dit que el projecte va començar quan era un film petit en un espai reduït, però que es va anar fent cada vegada més gran, i que va voler partir de l'anècdota de la trucada per anar traient la foscor del personatge d'Alicia: "El sinistre és sempre molt cinematogràfic".
El director ha dit que quan va escriure la història no tenia pensat que Maura pogués ser la protagonista --"no ho vaig fer pensant en Messi", ha dit--, i que quan un amic li ho va proposar li va escriure una carta.
Maguregui ha lloat el desplegament de Maura durant tot el rodatge i ha afirmat que feia sentir l'equip més vell que ella als seus 80 anys en recordar una escena en la qual s'enfila i que no va tallar fins que ella ho va fer malgrat dir-li que no calia, al que Maura ha dit: "La càmera és sagrada, si està en marxa està en marxa".
Juan Antonio Bayona, productor de la pel·lícula, ha dit que Maguregui ja era un home important en la indústria cinematogràfica argentina, amb el qual va col·laborar a 'La societat de la neu', i ha afirmat que és "estimulant" acompanyar un director novell.
El passi de 'Vieja loca' en el Festival de Sitges es podrà veure de manera simultània a més de 70 sales d'arreu d'Espanya, i també es podrà veure com Maura rep el premi i la presentació de la pel·lícula.