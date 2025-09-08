MatHolding adquireix el fabricant de biosolucions per a sanitat vegetal Altinco

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El grup industrial MatHolding ha adquirit el fabricant de biosolucions per a sanitat vegetal Altinco, que té la seu a Mollerusa (Lleida), segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Així, el grup pretén reforçar la seva divisió agro, anomenada Cerestia, "com un referent en oferta integral de solucions que acompanyin els agricultors a adaptar-se als nous reptes del sector".
Altinco, que va facturar 8 milions el 2024 i compta amb un equip de 35 treballadors, té un catàleg format majoritàriament per productes de biocontrol i bioestimulants.
El president de MatHolding, Pau Relat, ha recordat que el grup combina "el creixement orgànic amb operacions estratègiques alineades" amb la seva visió a llarg termini.
Així mateix, ha explicat que la compra d'Altinco és la primera des de la creació de Cerestia: "És un salt estratègic en l'aposta per liderar la transició cap a una sostenibilitat més gran del sector agro".