El Master of Wine Tim Atkin reconeix com a enòleg de l'any Eduardo Jordán (Miguel Torres Chile)

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El crític de vins i Master of Wine anglès Tim Atkin ha reconegut el director tècnic i enòleg de Miguel Torres Chile, Eduardo Jordán, com a enòleg de l'any 2024, informa l'empresa en un comunicat d'aquest dijous.

Jordán ha assegurat que és "un merescut èxit en allò personal, però també de tots com a equip" i ha assegurat que és un al·licient per continuar treballant per aportar a la indústria vitivinícola i a la divulgació de la producció de Xile.

El director general de Miguel Torres Chile, Jaume Valderrama, ha considerat que el guardó mostra que els "avenços" impulsats per la companyia estan sent entesos i valorats, i que també repercuteixen en una millora dels resultats.

La companyia ha rebut "notables puntuacions" per als seus vins: el Miguel Torres Inquietos 1, de l'anyada 2021, és un dels 19 vins valorats amb 97 punts --el màxim són 100--, i Miguel Torres Almado Mezcla Orgánica, Miguel Torres Manso de Velasco cabernet sauvignon --tots dos collita del 2020-- i Miguel Torres Los Inquietos 2 --anyada 2021--, han rebut 95 punts.

Atkin ha sostingut que Xile "està produint els millors i més diversos vins de la seva història, aprofitant al màxim la seva posició geogràfica única", si bé també ha destacat que afronta desafiaments considerables, entre els quals ha enumerat els preus del mercat, el nivell d'oferta i els efectes del canvi climàtic.