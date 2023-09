El 'Master of Science in International Management' d'Esade, entre els 10 millors segons FT

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El 'Master of Science in International Management' d'Esade està entre els 10 millors del món segons el diari 'Financial Times', informa l'escola de negocis aquest dilluns en un comunicat.

L''FT Masters in Management Rànquing 2023' el situa com el 8è millor del món (7è a Europa) i el millor d'Espanya per segon any consecutiu.

El més valorat del seu màster ha estat, segons Esade, "la progressió salarial dels titulats als tres anys de la graduació i, en les noves variables d'aquest any, la formació en els àmbits i criteris ESG (en anglès, Environmental, Social i Governance) i la petjada de carboni".