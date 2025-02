MasOrange, Telefónica, Vodafone i i2Cat presenten el seu primer cas d'ús Open Gateway en l'MWC

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

MasOrange, Telefónica, Vodafone Group i i2CAT presentaran el seu primer cas d'ús Open Gateway en l'edició 2025 del Mobile World Congress (MWC), informa i2Cat en un comunicat aquest dimecres.

La trobada se celebra entre el 3 i el 6 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i es podrà visitar a l'estand de la GSMA, situat al pavelló 4 del recinte.

El projecte ofereix un entorn que permet a empreses i desenvolupadors explorar i fer servir les capacitats de les telecos a través d'API estandarditzades.

La prova de concepte (PoC, per les seves sigles en anglès) és una aplicació mòbil dissenyada per Laude per garantir un entorn segur a les persones protegides per ordres d'allunyament.

El tret distintiu d'aquesta prova de concepte és la integració de les API d'Open Gateway, la iniciativa mundial de telecomunicacions liderada per la GSMA que pretén transformar les xarxes de telecomunicacions en plataformes programables per oferir capacitats de xarxa a tothom.