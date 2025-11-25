Masella (Girona) obre aquest dimecres la temporada d'esquí amb sis pistes i 11 quilòmetres

GIRONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'estació d'esquí de Masella (Girona) ha anunciat que aquest dimecres obrirà la temporada d'esquí 2025-2026 amb sis pistes i 11 quilòmetres, en un comunicat aquest dimarts.
L'estació ha assenyalat que l'objectiu és obrir més pistes i remuntadors progressivament a partir de divendres.
Ha assenyalat que l'obertura és a causa del fred i les nevades de l'última setmana, i per les "importants inversions d'aquest estiu a la xarxa de neu produïda", que permet produir un 30% més de neu.