Mascort veu el Govern "lligat de peus i mans" en les mesures de la sequera pel seu pla del 2020

Sobre les dessalinitzadores per a les piscines: "Si és possible ficar-ho dins la norma legal que ens empara, ho farem"

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha assegurat que el Govern està "lligat de peus i mans" en les mesures impulsades dins el Pla Especial de Sequera, ratificat el 2020.

"Diu quines han de ser les restriccions. Nosaltres el que hem fet és llegir la lletra petita per intentar flexibilitzar algunes actuacions que no ens semblen del tot correctes", ha explicat en una entrevista a TV3 d'aquest dilluns recollida per Europa Press.

Mascort ha dit que molts dels pagesos ja consumeixen menys aigua que en anys anteriors amb la introducció de mesures i inversions i que, si traslladen l'impacte dels seus plans d'estalvi a la Generalitat, "podran no fer aquestes reduccions del 50%" exigides al sector ramader.

"Només amb les mesures que han pres en l'alimentació, molts d'ells ja estan consumint menys aigua", ha convingut.

DESSALINITZADORES I VAIXELLS

Preguntat per la compra de dessalinitzadores mòbils per omplir piscines d'hotels, el conseller ha dit que el pla especial no ho contempla i ha apostat per estudiar la qüestió.

"Si és possible ficar-ho dins la norma legal que ens empara, ho farem", ha assegurat, i ha dit que executar-ho dependrà de les característiques tècniques del projecte.

Ha reiterat que els vaixells són una "solució puntual per portar aigua a equipaments on és indispensable", com els hospitals, ha exemplificat, i ha dit que no la destinaran a la ciutadania.

REVOLTA PAGESA

Sobre les protestes del sector primari, ha defensat que "els acords importants s'han de prendre en la Taula Agrària", si bé s'ha mostrat partidari d'asseure's amb les noves plataformes per resoldre les seves inquietuds, en referència a Revolta Pagesa.

Ha demanat "decisions per part de la Comissió Europea i del Ministeri" per simplificar la burocràcia, que a parer seu obliga els pagesos a fer molts més tràmits ara que fa uns anys.