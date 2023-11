Mascort troba "imprescindible" la col·laboració entre empresa i administració per al medi ambient

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha defensat la col·laboració entre sector empresarial i administració perquè és "imprescindible per poder tirar endavant amb èxit les polítiques europees de protecció del medi ambient".

Ho ha dit aquest dijous en el lliurament dels premis Emas Catalunya, iniciativa d'àmbit català del Club Emas amb el suport de la Generalitat, com a "estímul per a la millora del sistema de gestió ambiental Emas de la Unió Europea", ha informat el departament en un comunicat.

Mascort ha fet un reconeixement a les empreses i organitzacions que "voluntàriament volen ser exemples en comportament ambiental".

El premi a millor projecte en tàndem ha estat per a Recaredo-Celler Credo i Museu de Ciències Naturals de Granollers (Barcelona), pels seus "més de 10 anys de feina" fent un seguiment de papallones diürnes i ratpenats d'on van sorgir 2 vins; i el de millor declaració ambiental és per a Solidança Treball amb accèssit a Museu de la Vida Rural-Fundació Carulla.

D'altra banda, el reconeixement a millor implicació de les parts interessades ha estat per a Majestic Hotel Spa amb 'Green Week 2023' i accèssit a l'Institut Català de la Salut (ICS) amb 'ICS Verds'; i el de millora de comportament ambiental per a Envasos Plàstics del Ter (Enplater) amb el projecte 'Ready to REcycle' i accèssit per a B. Braun per actuacions orientades a reduir la petjada de carboni.