Mascort sobre la sequera: "No és hora de declarar l'emergència" al sistema Ter-Llobregat

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha explicat aquest dijous que encara "no és hora de declarar l'emergència" al sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea metropolitana, perquè està al 16,4% de capacitat.

En unes declaracions als mitjans, ha explicat que la sequera a Catalunya es gestiona de manera "molt quirúrgica" i que l'estat d'emergència s'implanta de manera individual a cadascuna de les unitats d'explotació.

Aquest mateix dijous els embassaments de les conques internes catalanes estaven al 15,99%, per primera vegada per sota del 16% que s'ha marcat com el llindar per declarar l'estat d'emergència per sequera.