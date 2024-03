David Mascort, satisfet després d'haver atès el "clam d'auxili" dels pagesos

Sobre el canvi de nom de la Conselleria, explica que es farà "una proposta conjunta" amb la resta de partits

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha assegurat que està satisfet d'haver atès el "clam d'auxili" dels pagesos en la reunió d'aquest dijous amb Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la plataforma Revolta Pagesa.

"Per primera vegada, ens asseiem totes les organitzacions en una mateixa taula i comencem un camí per continuar treballant per resoldre els problemes que tenen", ha assenyalat en una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

En la reunió, la Generalitat va acordar que "reorganitzarà" l'àrea de proveïment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i estudiarà canviar el nom de la Conselleria per recuperar els conceptes d'agricultura, ramaderia i pesca, si bé mantindrà l'esment a 'acció climàtica'.

N'EXCULPA REYES

Respecte a la reorganització de l'ACA, Mascort ha defensat que el seu director, Samuel Reyes, ocupa el lloc "des de fa dos anys i mig i, per tant, no ha pres cap decisió" de les que critiquen els agricultors, només la seva aplicació.

Així mateix, l'ha elogiat per la seva "gestió quirúrgica" de l'aigua, la qual ha permès que Catalunya en continuï disposant fins ara, i ha assegurat que amb les reserves que hi ha aquest divendres als embassaments, hi ha aigua fins pràcticament a finals d'any, textualment.

També s'ha compromès a treure l'aigua d'on es pugui, textualment, per mantenir cultius i arbres, a més de mostrar "més sensibilitat" de les mesures per la sequera cap als pagesos, cosa que també es farà amb la proposta del departament per incloure més representants del sector primari en el consell de l'ACA.

CANVI DE NOM

Sobre el canvi de nom de la Conselleria, ha explicat que es farà "una proposta conjunta entre els partits que tenen representació al Parlament" en el ple monogràfic de la setmana vinent després de presentar-la davant les plataformes.

Una mesura, ha relatat Mascort, que els agricultors, ramaders i pescadors catalans han demanat perquè la Generalitat demostri el que a Catalunya li importa el sector primari, ja que des de fa molt temps s'han sentit "menyspreats" per la societat.