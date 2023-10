Mascort reclama a l'Estat que "deixi d'autoritzar línies MAT privades a Catalunya"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha reclamat aquest dimarts que "l'Estat deixi d'autoritzar línies de molt alta tensió (MAT) privades a Catalunya" perquè, segons ell, no tenen cabuda en el model energètic català.

"El Govern central no pot trepitjar les competències de la Generalitat", ha dit en una intervenció en el ple monogràfic sobre energia al Parlament, en què ha assegurat que la transició energètica és inajornable i és una peça determinant en la lluita contra el canvi climàtic.

Mascort ha afirmat que la transició energètica i l'autoconsum són el vèrtex del seu model energètic i, en aquest sentit, ha exposat que a Catalunya hi ha gairebé 100.000 instal·lacions d'autoconsum que manifesten "la implicació del conjunt de la ciutadania" en aquesta transició.

Ha assenyalat que des del 2021 el Govern ha destinat "més de 260 milions d'euros per estimular l'autoconsum i les energies renovables" entre els usuaris domèstics i industrials de Catalunya, i 212 milions per impulsar el vehicle elèctric, principalment amb punts de càrrega i rehabilitació energètica.

Segons Mascort, l'Institut Català d'Energia (Icaen) preveu que la transició energètica generi 188.000 llocs de feina a Catalunya fins al 2030 i ha afegit que "rebaixar la factura de l'energia té la clau per generar indústria, per generar llocs de feina, però també per al benestar de les famílies".