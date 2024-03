Mascort planteja al Parlament una renda bàsica agrària per a joves i petits productors

Demana suport per modificar la llei de cadena alimentària i establir "costos de referència"



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha plantejat aquest dimarts al Parlament la possibilitat d'establir una renda bàsica agrària "amb especial prioritat per als joves i les petites explotacions ramaderes" que els permeti assegurar la seva seguretat.

En una intervenció a l'inici del ple monogràfic sobre agricultura al Parlament, el conseller ha assenyalat que cal "començar a plantejar situacions diferents, accions diferents" respecte al sector de l'agricultura.

Així mateix, també ha plantejat la possibilitat de crear un sistema d'assegurances agràries propi de Catalunya que doni cobertura a "les diferents circumstàncies" perquè, a parer seu, Agroseguro no acaba funcionant.

DEBAT "SERÈ"

Durant el monogràfic sobre agricultura, ha demanat fer "un debat profund i serè" amb el sector de l'agricultura, sector que ha qualificat d'imprescindible.

Mascort ha sostingut que les protestes del sector "no només són comprensibles, sinó que també són legítimes" i ha afirmat que el sector primari, a parer seu, ho està passant malament i des del primer dia la Generalitat s'ha fet seves les seves reivindicacions.

Ha assenyalat que s'estan produint globalment "disrupcions produïdes per canvis tecnològics, per canvis en els models de consum, en els sistemes de producció o normatius" i també s'ha referit al canvi climàtic, i ha dit que aquest escenari és més complicat per als pagesos.

En aquest sentit, ha expressat el seu compromís amb el sector i ha assegurat que l'objectiu de les seves trobades amb les organitzacions d'agricultors catalanes és "aconseguir tenir demandes específiques, compromisos concrets i que siguin avaluables pel Govern".

"No hem de parlar en abstracte, hem de deixar de dir que volem un sistema millor per a l'agricultura, hem de parlar de coses concretes que puguem fer-les", ha afegit.

SOLUCIONS EN "MANS" DE MINISTERI I BRUSSEL·LES

A més, ha assenyalat que algunes solucions estan a les "mans" de la Generalitat, però que d'altres ho estan a les del Ministeri o a Brussel·les.

"Les que estiguin a les nostres mans, a curt i a llarg termini, les farem. Les que no, anirem a reclamar on calgui de la mà del sector, com hem fet fins ara", ha afirmat.

Quant a la burocràcia, ha negat que les normes que imposa el Govern impliquin més tràmits i ha reiterat que el Govern obrirà la finestreta única amb el departament.

Finalment, ha instat a consensuar la política agrària comuna (PAC) i traslladar les reclamacions al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i ha lamentat: "És veritat que quan hem anat al Ministeri hem reclamat un pla estratègic per a Catalunya que s'adapti a les necessitats dels nostres agricultors i ramaders i no ha estat possible, no ho hem aconseguit".

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

D'altra banda, el conseller ha demanat el suport dels grups parlamentaris a la proposta de modificar la llei de la cadena alimentària "perquè estableixi costos de referència a cadascun dels sectors" del sector primari.

Mascort ha assegurat que la llei actual no serveix perquè el sector primari "cobri uns preus justos per la seva feina".

Així mateix, ha reclamat més eines per al control dels preus de compra perquè "no vagin mai per sota del cost".