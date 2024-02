Mascort i Junts s'enfronten al Parlament per les mobilitzacions dels pagesos

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i el diputat de Junts Salvador Vergés s'han enfrontat aquest dimecres en el ple del Parlament per les mobilitzacions dels pagesos catalans.

En la sessió de control, Vergés ha avisat el conseller que estaran atents a la resposta que doni a les demandes del sector: "Si no ho fa, no tindrem cap més remei que dir-li que l'única solució, malgrat que no li agradi, és que plogui o que dimiteixi".

Al seu torn, Mascort ha retret a Vergés que, a Europa, la seva formació sempre vota a favor dels acords a països tercers, i ha recordat que aquesta és una de les principals causes "que els productes que venen d'aquests països facin baixar els preus i perjudiquin els nostres pagesos".

Per això, el conseller ha demanat al diputat de Junts que siguin coherents amb el que diuen i fan, tal com assegura que sí fan els republicans a Europa.

"Aquí podem dir que plogui o dimiteixi, però el que hem de fer és ser conseqüents amb el que diem i fem. Nosaltres sempre ho som", ha resolt Mascort.