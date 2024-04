Mascort descarta sortir de l'emergència per sequera després de les últimes pluges

Insta els pagesos a "arribar a consensos" per allargar l'aigua de la qual disposen

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha descartat que Barcelona i Girona, proveïdes pels embassaments del sistema Ter-Llobregat, surtin de la fase 1 d'emergència per sequera després de les pluges dels últims dies: "No tindria sentit".

"Si hem d'aixecar l'emergència i tornar a l'excepcionalitat però al cap de 15 dies tornar a l'emergència, no ho farem", ha assegurat en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Així mateix, ha apuntat que si apareix la previsió que les conques internes arribin a un percentatge important, és possible que el Govern es plantegi aixecar l'emergència, tot i que ha aclarit que per fer-ho, haurien d'"arribar a un percentatge similar al de l'any passat", quan estaven en el 27-28%.

Segons l'última actualització de l'informe dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els pantans del Ter-Llobregat van tornar a augmentar la seva capacitat fregant gairebé el 17%, fins al 16,92%, quan dimarts passat estaven al 16,2%.

Preguntat per això, Mascort ha celebrat que les xifres "allarguen unes setmanes més l'entrada en emergència 2" i ha afirmat que si plou una mica més, a l'estiu tampoc no s'elevaria la fase, si bé ha dit que per sortir d'emergència 1 hauria de ploure bastant, textualment.

Respecte a les afectacions de la sequera als agricultors de l'Alt Empordà (Girona), ha assegurat que la zona no es quedarà sense aigua, i els ha instat a reunir-se i mirar d'"arribar a consensos" per allargar l'aigua de la qual disposen.

Amb tot, ha sostingut que els pagesos saben que "si no plou, no podran regar", però cal fer el possible perquè, amb les reserves que tenen als pous, puguin regar una mica per tenir una mica de collita, en les seves paraules.