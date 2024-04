Mascort demana "menys burocràcia i preus més justos" en l'agricultura

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha demanat "menys burocràcia i preus més justos" per als pagesos en les reunions amb assessors i eurodiputats dels Verdes/Aliança Lliure Europea a Brussel·les.

Ha assenyalat les dues qüestions com les bases perquè la modificació de la política agrària comuna (PAC) sigui "efectiva", juntament amb el fet de tenir en compte les particularitats de les regions europees, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimecres.

En aquesta línia, Mascort ha defensat "la flexibilització dels controls" però no de les pràctiques ambientals, ha matisat, per la qual cosa ha apostat per manifestar més confiança en el sector.

També ha reclamat 'clàusules mirall' en "tots i cadascun dels acords que se signen amb països tercers" amb l'objectiu de protegir la producció local i observatoris que fixin preus de referència d'obligat compliment.

El conseller ha assegurat que el compromís del Govern amb els pagesos està més viu que mai, en les seves paraules: "Volem que els pagesos del nostre país es puguin guanyar bé la vida i que, a més, les seves explotacions puguin ser sostenibles" a nivell econòmic i ecològic.