Mascort creu que el Hard Rock s'ha de "poder fer" si compleix les condicions mediambientals

Preveu que a l'abril es liciti la reparació de la fuita d'aigua a Badalona (Barcelona)



BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha assegurat aquest divendres que el complex turístic Hard Rock s'ha de "poder fer" si compleix amb les condicions mediambientals que hi ha el 2024.

"Els projectes urbanístics que es desenvolupaven els anys 90 o 2000 no són els mateixos d'avui. I han de complir tot un seguit de condicions. Són les condicions del 2024 i, si les compleixen, s'han de poder fer", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

"Una altra cosa és si es posa en discussió el model", ha reflexionat, i, preguntat per la seva posició, ha dit que la seva tasca com a conseller no és donar la seva opinió, sinó vetllar perquè tots els projectes que es fan a Catalunya compleixin totes les condicions, en les seves paraules.

1.000 MILIONS CONTRA LA SEQUERA

Respecte als pressupostos de la Generalitat 2024, acordats dimarts amb el PSC, ha assenyalat que els 1.000 milions que es contemplen per combatre la sequera "inclouen tot el pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), tot el pressupost d'Aigües Ter-Llobregat (ATL), tots els diners que s'inverteix en regadius, en eficiència de l'aigua, etcètera".

A més a més, ha assegurat que el pressupost també contempla reparar la fuita d'aigua de Badalona (Barcelona): "Per fi licitarem, suposo que el mes vinent, la reparació de la fuita de Badalona, que són 41 milions".