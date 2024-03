Mascort creu que els ajuts als pagesos marquen la "diferència" en els pressupostos

El pressupost d'Acció Climàtica baixa un 9,3% pel descens de fons europeus i la despesa de la Generalitat puja un 4,8%



El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha afirmant que els ajuts al sector primari previstos en els pressupostos 2024 marquen la "diferència" respecte a les partides del seu departament en anys anteriors.

"El sector sap que ens té al seu costat i que el repte és majúscul", ha defensat durant la seva compareixença davant la Comissió parlamentària d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per presentar el pressupost del seu departament.

Ha destacat que aquest any dedicaran 94 milions d'euros als ajuts --dels quals 62 milions seran per a herbacis i l'horticultura--, que se sumaran als 168 milions ja destinats.

Ha erigit el sector agroalimentari com el que més està patint els efectes del canvi climàtic i ha alertat que, davant el conjunt de reptes que afronta, "no valen mai les solucions ràpides ni individuals".

Ha atribuït la situació del sector a canvis en els models de producció i comercialització, a les transformacions socials i la "competència deslleial" de productes de tercers països que, en les seves paraules no compleixen les mateixes condicions que els d'aquí.

El conjunt dels departaments de la Generalitat dedicaran 572 milions d'euros al sector agroalimentari, del total de 43.672 milions amb els quals l'executiu català ha dotat els comptes, una "despesa rècord".

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural tindrà un 9,3% menys de recursos que l'any anterior, una disminució que Mascort ha atribuït al descens dels fons europeus, mentre que ha destacat que la Generalitat aporta un 4,8% més de recursos.

Augmentarà el seu personal en 357 persones pel desplegament dels serveis territorials del departament i els "nous requeriments normatius" que incideixen en les seves competències.

Mascort ha apostat per destinar més recursos a incentivar la contractació de les assegurances agràries sense que els suposi un augment dels costos: ha dit que, sense aquesta eina, "seria molt més difícil" la supervivència del sector, malgrat convenir que no és perfecta.

Així, ha explicat que "d'entrada" la Conselleria invertirà 15,5 milions d'euros a aquesta àrea i a la reconversió del vinyer, el total del que hi va dedicar el 2023, que segons Mascort va suposar una inversió més gran que mai.

També 72 milions en la millora i la modernització del regadiu, unes infraestructures que veu clau per a l'avenç del sector: ha assignat 30 milions als projectes de l'àrea Segarra-Garrigues i sis al Canal Xerta-Sènia.

La diputada del PSC, Rosa Maria Ibarra, ha convingut que el sector agrícola afronta "un moment especialment complicat" i ha advertit de les conseqüències d'executar tard el pressupost i, especialment, els ajuts.

El diputat de Junts, Joaquim Calatayud, ha condemnat la concentració d'una vintena de tractors davant el domicili de Mascort a Vilablareix (Girona), mentre que el seu company de grup Salvador Vergés ha expressat el seu suport "al 100%" a la plataforma Revolta Pagesa.

I Dani Cornellà (CUP) veu l'acord amb els agricultors com de "mínims", si bé ha sostingut que celebren l'entesa, i ha demanat a la Generalitat que exigeixi al Govern central el compliment de la llei de la cadena alimentària.

Per part de Vox, el diputat Antonio Ramón López ha qualificat d'insuficient la partida destinada al sector agroalimentari i ha criticat la normativa climàtica, que a parer seu "asfixia" el camp.

La diputada de Cs, Marina Bravo, ha augurat que els pressupostos rebran el suport del Parlament i ha dit que els socialistes no avalaran els comptes perquè són bons, sinó per "pagar deutes passats".

Des del grup mixt, Daniel Serrano ha considerat que els ajuts del Govern a l'agricultura i la ramaderia "no estan a l'alçada de la gravetat de la situació" i ha augurat que el futur --textualment-- no és gaire més esperançador que el panorama actual.

El diputat dels comuns, Enric Bárcena, ha retret a la Generalitat que no renunciï al projecte del Hard Rock mentre els pagesos "s'esforcen per cobrar un any després els ajuts d'aquest govern" i ha assegurat que l'executiu català només reacciona quan se l'amenaça.

Per part d'ERC, Eugeni Villabí ha valorat que els pressupostos "consoliden l'aposta del Govern per a la transformació verda" i ha destacat la inversió en sequera, transició energètica i a abordar els efectes del canvi climàtic.