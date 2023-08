Mascort anuncia ajudes de 28 milions per a la sequera a la vinya, l'hortalissa i la fruita seca

Unió de Pagesos critica que el Govern central no s'adapta a "la realitat" dels agricultors



BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha anunciat aquest dijous un paquet d'ajudes de 28 milions d'euros per mitigar els efectes de la sequera per a la vinya, l'hortalissa i la fruita seca.

En declaracions als mitjans després de la reunió de la Taula Agrària, Mascort ha aclarit que aquest serà el tercer paquet d'ajudes, i "no l'últim", que els agricultors rebran del Govern i ha recordat que amb aquest ja són 120 els milions d'euros que la Generalitat ha invertit en el sector.

Per a l'hortalissa i la vinya crearan un mòdul "que resultarà de determinar l'afectació de les parcel·les", i els agricultors cobraran una part si tenen assegurança i la meitat si no ho tenen, en les seves paraules.

Pel que fa a la fruita seca, el conseller ha explicat que complementaran l'ajuda del Govern central al sector de l'ametlla i l'avellana i que afegiran les nous i el festuc.

Ha defensat que les ajudes són "un coixí per mantenir" la supervivència del sector, que es repartiran entre setembre de 2023 i inicis de 2024 i que segurament el quart paquet d'ajudes serà per la garrofa i l'oliva.

ELS AGRICULTORS AFECTATS

El coordinador nacional de l'Unió de Pagesos de Catalunya, Joan Caball, ha agraït les ajudes del Govern i ha "valorat negativament que el Ministeri no s'adapti a la realitat de la sequera que han patit els agricultors i els ramaders" catalans.

Ha explicat que el sector no ha pogut regar perquè no hi havia aigua als pantans i ha considerat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha comès un "error" al no fer una planificació des de principis de 2023.

El president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Joan Carles Massot, ha celebrat les ajudes i ha assegurat que en el futur s'haurà de "invertir més en investigació i eficiència de reg".