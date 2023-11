Mascort afirma que l'aigua transportada en vaixells "és molt cara" però es farà si cal

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha afirmat aquest dimecres que l'"aigua portada en vaixells és molt cara", tot i que ja estudien tots els escenaris per transportar-la amb vaixell.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha dit que els vaixells arribaran d'allà on hi hagi aigua si cal: l'última vegada va ser Mallorca i la pròxima "poden venir de Tarragona, poden venir de Múrcia, poden venir de Marsella".

"Molt cara és que el metre cúbic d'aigua pot sortir, depèn d'on vingui, entre 4 i 10 euros", segons Mascort, i ha reiterat que ja estan preparant les instal·lacions del Port de Barcelona perquè hi arribi quan calgui.