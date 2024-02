Mascort afirma que el Govern treballarà per atendre "totes les demandes" del sector primari

Assenyala l'augment dels costos i la burocràcia com "els dos grans problemes"

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha assegurat que el Govern és plenament conscient de les problemàtiques dels agricultors i ramaders, i ha sostingut: "Continuarem treballant per atendre totes les demandes del nostre sector primari".

Ho ha dit aquest dijous en el ple del Parlament interpel·lat per la diputada d'ERC Alba Camps, que ha preguntat a l'hemicicle si l'alimentació és "un bé mercantil i, per tant, subjecte als interessos globals, o un dret que cal preservar".

El conseller ha instat els pagesos a treballar al costat del Govern, ha assenyalat l'augment de costos i la burocràcia com els "dos grans problemes", i ha afirmat que l'executiu els ha d'intentar solucionar.

"Per assegurar la viabilitat econòmica del sector primari no tenim gaires eines com a govern. El que sí que podem fer és, primer, oferir transparència al sector", ha afegit.

Finalment, ha lamentat que "el distanciament que s'està produint en les darreres dècades entre el món urbà i el món rural porta a un desengany, a una decepció, a un sentiment de no pertinença".

Mascort va instar dimecres les entitats i agrupacions de pagesos a reunir-se d'aquí a "10 o 15 dies" per analitzar les seves propostes i demandes de manera concreta després d'una reunió al Palau de la Generalitat encapçalada pel president del Govern, Pere Aragonès.