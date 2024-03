Mascort afirma que en els pròxims 15 dies es modificarà el pla de sequera per flexibilitzar-lo

Concreta que el 89,2% del romanent de l'ACA està "afectat" fins al 2027



BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha afirmat que entre la setmana vinent o la següent es modificarà el pla de sequera per "flexibilitzar" les restriccions, tal com es va acordar al Parlament.

Ho ha dit durant la sessió de control, en resposta a una pregunta de la diputada del PSC-Units Sílvia Paneque en el ple de la cambra.

També ha concretat que, dels 540 milions de romanent de tresoreria de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), un total de 482 milions estan "afectats" fins al 2027, la qual cosa representa un 89,2% del total.

"Aquests diners, tot i que vostè digui que són al romanent, estan afectats, no es poden utilitzar per a res més", ha sostingut.

Segons Mascort, una part dels diners del romanent de l'ACA es van atorgar a l'Ajuntament de l'Escala (Girona) el 2018 per fer una nova estació de la potabilitzadora, les obres de la qual començaran aquest any, i una altra part al de Mont-roig del Camp (Tarragona).

"L'ACA quan dona una subvenció, si l'ajuntament no fa les obres, hem de continuar guardant els diners. No podem utilitzar aquests diners per a una altra cosa", ha insistit.

CANAL D'URGELL

A petició d'una altra pregunta dels socialistes, el conseller també ha mostrat el seu compromís amb la modernització del Canal d'Urgell i ha demanat la implicació del Govern en el finançament d'aquestes obres.

"Ens han dit que segurament els tocaria, però que no tenen diners", ha assegurat Mascort, que s'ha reunit amb el Ministeri d'Agricultura i amb el de Transició Ecològica per trobar la fórmula que els permeti assumir la seva responsabilitat.