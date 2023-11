Mascort acusa el Govern central d'"anar molt tard" amb la dessalinitzadora de Tordera (Barcelona)

Es reunirà telemàticament amb la ministra Ribera aquest divendres



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRES) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha acusat el Govern central d'"anar molt tard" amb el projecte de la dessalinitzadora de Tordera (Barcelona), i ha assegurat que divendres es reunirà telemàticament amb la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

Durant la sessió de control aquest dimecres en el ple del Parlament, ha assegurat que l'executiu espanyol va declarar com a interès general aquesta dessalinitzadora, per la qual cosa ells l'han de fer: "Van molt tard? Sí, van molt tard. Nosaltres estem en contacte permanent amb ells perquè vagi més de pressa? Sí", ha criticat.

Així s'ha pronunciat en resposta a Junts, que li ha reclamat que convoqui una nova Cimera de l'Aigua, i el conseller ha defensat que Catalunya "ha fet bastantes coses bé" per prevenir la sequera, després de destacar que la meitat d'aigua que es consumeix no ve d'embassaments.

"El país està preparat per a una sequera ordinària, no extraordinària", ha avisat el conseller, en resposta a una altra pregunta del PSC, que l'ha acusat de lentitud a l'hora de fer inversions per pal·liar la sequera, a la qual cosa Mascort ha respost que s'han de seguir tots els processos administratius per posar en marxa les inversions.

Ha retret als socialistes que, en les reunions mensuals sobre les actuacions sobre la sequera, "no diuen mai que van molt tard" les obres, sinó que es van fent a mesura que es va podent, i ha demanat que tinguin el mateix discurs en les reunions i al Parlament.