Mascort acusa Albiol (PP) de prendre decisions "en contra de les persones" per posposar la ZBE

L'impost als grans vaixells contaminants pretén "empènyer" l'electrificació del sector



BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha acusat l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (PP), d'anar contra la salut de la ciutadania en ajornar fins el 2027 l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE): "No entenc que els alcaldes prenguin decisions que van en contra de les persones".

En una entrevista a Rac1, recollida aquest dissabte per Europa Press, ha assegurat textualment que Albiol està tenint una gestió irresponsable del treball municipal que, a llarg termini, "té conseqüències", i ha dit que si cal la Generalitat parlarà amb ell.

"Si hem de parlar d'obligar els alcaldes a fer determinades coses, crec que no anem bé, crec que la mateixa consciència dels equips municipals de tot el país hauria d'anar per davant", ha afegit.

Sobre l'impost a la contaminació dels grans vaixells que el Govern va anunciar aquest divendres, Mascort ha assenyalat que pretén "empènyer el sector cap a l'electrificació".

Ha recordat que no es poden multar aquests vaixells perquè "no està prohibit emetre emissions", i per tant pretenen gravar els que ho facin per marcar un full de ruta cap a l'electrificació.

INUNDACIONS

Mascort ha afirmat que el territori necessita adaptar-se als canvis meteorològics: "Totes les dades ens diuen que cada vegada plourà menys, però que cada vegada ho farà més de cop".

En aquesta línia, ha analitzat que les solucions passen per trobar fórmules perquè les zones no s'inundin i "en el pitjor dels casos, fer que la gent hi deixi de viure".

"Haurem d'avaluar cada lloc, conjuntament amb les administracions locals, per veure quina és la millor solució", ha considerat.