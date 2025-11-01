Mascarell (MWCapital) destaca les investigacions en hospitals com a "creadores d'empreses"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El director de Transferència Tecnològica de Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, Albert Mascarell, destaca en una entrevista concedida a Europa Press el paper creixent que tenen les investigacions impulsades des dels hospitals, especialment a Catalunya, en la creació de 'spin-offs' tecnològiques a Espanya.
Així ho explica en el marc de l'informe 'L'ecosistema de 'spin-offs' 'deep tech' a Espanya 2025', elaborat per MWCapital i que revela que Catalunya i Madrid concentren la meitat de les 'spin-offs' del país, amb el 28,2% i el 23,7% del total, respectivament.
"Històricament, les universitats i hospitals de Catalunya i Madrid són els que han acumulat més pressupost i han estat més tractors, la qual cosa explica en part que siguin els territoris més creadors d'empreses", ha argumentat Mascarell.
En el cas català, l'informe sosté que l'emprenedoria se centra en el diagnòstic molecular, biomaterials, bioinformática i plataformes biotecnològiques, en resposta a "la fortalesa del seu ecosistema biomèdic, a la densitat de centres d'investigació d'excel·lència, així com la connexió amb la indústria digital".
"Cada vegada més farmacèutiques de gran grandària compren 'spin-offs' perquè els surt més rendible comprar un projecte que ja ha superat fases clíniques que no començar des d'una patent inicial en un centre d'investigació", subratlla Mascarell.
UN LLARG RECORREGUT
No obstant això, l'expert en Transferència Tecnològica posa l'accent en que la creació d'empreses a partir d'investigacions científiques "no és un fenomen immediat", doncs el procés des de la idea científica fins a la seva arribada al mercat pot durar entre 5 i 10 anys de mitjana.
Posa com a exemple la 'spin-off' del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) Nema Health, que desenvolupa immunoteràpies per al tractament del càncer, tant en l'àmbit de la salut humana com de la salut animal, i que va aconseguir ser constituïda en 2024 després de 6 anys d'investigació.
Afegeix que, una vegada constituïdes, les 'spin-offs' necessiten un altre període d'entre 3 i 5 anys per recaptar el finançament necessari, que sovint depèn d'ajudes públiques, per veure la llum.
VALL D'HEBRON I CLÍNIC
L'informe de MWCapital ressalta l'impacte en l'ecosistema empresarial que té l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que a través del VHIR, va impulsar la creació de 15 empreses entre 2001 i 2023.
Tant Vall d'Hebron com l'Hospital Clínic de Barcelona, tots dos entre els 20 centres que més 'spin-offs' han creat a Espanya --al capdavant si només es tenen en compte hospitals--, "han entès que la ciència no ha de quedar-se només a l'hospital", segons Mascarell.
"Tenen accés a pacients, quiròfans i biobancos de material, una amalgama de paràmetres fa preveure que faran realitat moltes més 'spin-offs' en els propers anys", puntualitza.
RECONEIXEMENT DEL SECTOR
Mascarell ha posat en valor la reforma de la llei de la ciència i la llei de 'startups', aprovades en 2022, o els sexennis de transferència, un procés d'avaluació que reconeix i valora la transferència de coneixement des de la investigació cap a la societat i l'economia.
Al seu semblar, aquests ingredients que "fomenten una cultura associada a la transferència tecnològica en hospitals i instituts d'investigació" i generen un entorn que professionalitza la innovació, per exemple, en el camp de la propietat intel·lectual.