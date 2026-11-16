Mas votarà Junts i demana donar-los suport per una veu d'"obediència" catalana al Congrés

Assegura que a Martorell (Barcelona) es van construir més pisos de protecció oficial que Colau
BARCELONA, 16 (EURPA PRESS)
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha manifestat aquest dilluns que votarà la condidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras i ha dit que és el que recomana perquè vol que al Congrés hi hagi "una veu d'obediència netament catalana".
Ho ha explicat en la presentació de la candidatura de Nogueras en el Barcelona Tribuna, on ha afegit que apostarà per Junts perquè forma part de la seva tradició política (malgrat que no és militant del partit) i perquè "és el que és útil per a Catalunya".
"Uns diran que el que cal fer és treure els que hi ha ara. D'altres diran que, sobretot, cal evitar que arribin els altres. I la meva pregunta és: I Catalunya què?", ha exposat.
Segons Mas, és necessari obtenir representació catalana al Congrés per abordar qüestions com els problemes de Rodalies i l'AP-7 o la necessitat de tenir un nou sistema de finançament, caducat des del 2014 malgrat que hagin governat socialistes i populars.
Per això, veu necessari tenir "una veu forta, lliure, poderosa, amb idees clares i sense dependències ni obediències d'altres forces de l'estat espanyol" per defensar i posar sobre la taula solucions a problemes i necessitats de la societat catalana.
Per a Mas, Junts és una formació que dialoga però que no pot confiar amb els que "enganyen o incompleixen sistemàticament els seus acords", i ha reclamat també formacions que no posin la seva ideologia per davant de determinades necessitats.
"Tot allò que vagi en contra d'una economia competitiva i de millorar la productivitat, l'única que aconseguirà és afeblir el nostre estat del benestar i, per tant, la nostra cohesió social", ha advertit.
HABITATGE
En matèria d'habitatge, ha demanat no enganyar els ciutadans i ha apostat per una política de concertació dels poders públics i el món privat per poder trobar solucions.
"Amb els decrets d'habitatge vam veure molta ideologia, confrontació i zero cooperació, i Junts, amb molta crítica, cops i alguna incomprensió, va dir que per aquest camí no", ha recalcat.
També ha assegurat que, entre el 2015 i el 2023, a Martorell (Barcelona), amb un alcalde de Junts, es van construir "100 vegades més pisos de protecció oficial" que l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.