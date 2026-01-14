Mas veu millores en el finançament però demana un front "de país" per al concert

Defensa no donar per bo l'acord i continuar negociant per aconseguir un canvi de model
BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat aquest dimecres que el nou acord de finançament entre ERC i el Govern central incorpora millores respecte a l'anterior, tot i que creu que no representa un canvi de model, per la qual cosa ha reclamat un front "de país" per avançar cap al concert econòmic.
"Ara s'ha arribat al punt que s'ha arribat, però hi ha d'haver una gran convocatòria, una gran conferència de país, en què tots els poders reals i tota la societat civil organitzada, facin entendre que el que reclama el país és l'autogovern sencer", ha expressat en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum.
Mas ha defensat que Catalunya ha de tenir la "clau de la caixa" i creu que, en no ser necessàriament l'acord entre ERC i el Govern central el punt final de la negociació, ha cridat a introduir-hi millores per aconseguir un canvi de model.
"I el cor d'un canvi de model és que, en algun moment més enllà de si hi ha més o menys diners, la Generalitat ha de poder ser autoritat fiscal, en coordinació amb la Hisenda espanyola", ha destacat, després de deixar clar que això ha de ser un plantejament que arribi dels partits i la societat catalana.
L'expresident no ha aclarit què votaria ell si l'acord es portés ara a votació al Congrés perquè "s'està al final d'una negociació entre uns i una negociació que en requereix uns altres", i ha convingut que aconseguir el concert és una operació de gran complexitat.
Així, ha cridat Catalunya a sortir del "punt de letàrgia" en el qual s'ha instal·lat i a recuperar la vitalitat política per aconseguir avenços en l'actual marge de l'autonomia i l'autogovern.
COST DE VIDA I ORDINALITAT
"O som responsables de les nostres finances o sempre serem subalterns", ha dit l'expresident català, que també veu necessari que el nou finançament tingui en compte el cost diferencial de la vida i blindar legalment el principi d'ordinalitat per evitar canvis en el futur.
Després de constatar que calen suports perquè el nou finançament tiri endavant al Congrés, ha instat el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a "moure totes les peces possibles perquè la suma de tots aquests imprescindibles facin possible l'acord".
També ha explicat que el 2012 va plantejar a l'aleshores president del Govern central, Mariano Rajoy, que la Generalitat fos responsable de la gestió tributària a Catalunya, i que la seva resposta va ser que no podia traspassar "l'única cosa que funciona bé a l'Estat".
AC I IMMIGRACIÓ
En preguntar-li per Aliança Catalana i com combatre els discursos contra la immigració, Mas ha reiterat que ignorar i victimitzar aquestes formacions és un "error" perquè ja s'ha intentat i no ha evitat el creixement d'aquests partits a Europa.
"Els hem de combatre perquè moltes de les coses que diuen o presenten com solucions no són operatives", ha sostingut l'expresident català, que ha posat d'exemple la gestió de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
A més a més, creu que els discursos de l'extrema dreta s'han de combatre amb nous paràmetres i aparcant la "mandra" que hi ha hagut a l'hora d'abordar determinades qüestions que són incòmodes però que existeixen en la societat.
HABITATGE
En relació amb l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, de concedir incentius fiscals als propietaris que mantinguin el preu del lloguer als inquilins, Mas ho ha aplaudit perquè considera que "pot ajudar a resoldre el problema" i facilitar que surtin pisos al mercat.
"Si a qui té pisos l'única cosa que fas és amenaçar-lo i gairebé convertir-lo en un proscrit, aquest vendrà el pis i invertirà els diners en una altra cosa", ha advertit.
CANDIDATURA
Tot i que ha explicat que mesos enrere li van oferir encapçalar una candidatura electoral i que ho va rebutjar, ha recordat que el 2016 se'n va anar i que "anys després, podent tornar", no ho fa.
No obstant això, ha aclarit que això no té per què ser un no definitiu perquè, en cas que el necessitin més endavant per "redreçar i fer enlairar el país", hi serà per ajudar.
VELLA GUÀRDIA DE CIU
Acompanyat del secretari general de Junts, Jordi Turull, del president del Parlament, Josep Rull, i de la portaveu de Junts a Madrid, Miriam Nogueras, juntament amb altres membres del partit de Carles Puigdemont, a l'acte també hi han assistit altres membres de la vella guàrdia de l'extinta CiU, com Francesc Homs, Germà Gordó i Joana Ortega, i els qui van ser els seus principals assessors, com David Madí.
Altres noms presents han estat l'exconseller Jaume Giró, l'expresident de l'ANC i ex-secretari general de Junts, Jordi Sànchez, l'exdirigent d'Unió i ara representant de Foment, Benet Maimí, i regidors de Junts a l'Ajuntament de Barcelona com Jordi Martí i Damià Calvet.