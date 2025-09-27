Mas sobre ser alcaldable de Barcelona: "No em veig en una posició com aquesta"

Veu "gairebé vomitiva" la postura de Podemos sobre delegar competències d'immigració
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas s'ha referit a la possibilitat de presentar-se com a alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona: "No em veig en una posició com aquesta".
En una entrevista de 'Vilaweb' recollida per Europa Press aquest dissabte, el també exregidor de Barcelona respon que no ha tingut cap oferta "ni formal ni oficial" sobre això.
"He tingut gent de bona voluntat que em ve a veure i m'ho demana, això sí, però a títol individual", i la seva resposta ha estat que no és la persona per fer-ho en aquests moments.
"En la meva posició actual estic més còmode", ha respost en ser preguntat pel seu paper, i ha dit que, malgrat no ser militant de Junts, té la predisposició d'ajudar.
IMMIGRACIÓ
Sobre el rebuig del Congrés a aprovar la delegació de competències en immigració a Catalunya, ha titllat d'infame la posició de Podemos: "La veig gairebé vomitiva, així de clar".
Segons ell, les condicions per millorar l'autogovern són "dures", perquè no depèn només de la voluntat del Govern espanyol i el català, sinó del que defineix com una arquitectura molt més complicada.
A més, creu que des de la investidura del president Pedro Sánchez "no s'ha avançat en cap de les expectatives que s'havien aixecat, excepte la llei d'amnistia".
Quant una possible trobada entre Sánchez i el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha contestat que, si el PSOE no ho ha fet ja, és perquè "els dona molta mandra, rebrien moltes crítiques i perquè més o menys han anat fent".
ALIANÇA CATALANA
Sobre Aliança Catalana, considera que "els cordons sanitaris no serveixen" i que s'ha d'afrontar amb arguments.
Respecte a la immigració, ha explicat que ell prové d'una tradició de partit que "des de fa més de 20 anys" diu que a Catalunya no hi cap tothom, encara que afirma que Catalunya s'ha fet bàsicament a força d'immigració.