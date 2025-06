Mas La Plana 2019, Gran Or en el Concurs de Vins del Real Casino de Madrid

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El vi Mas La Plana 2019 de Familia Torres ha aconseguit la màxima distinció en el Concurs de Vins del Real Casino de Madrid, la medalla Gran Or, que ha comptat amb la participació de 230 vins, informa el celler català en un comunicat aquest dijous.

Tres vins més de l'empresa familiar de Vilafranca del Penedès (Barcelona) han rebut la medalla d'or: Purgatori 2022 (DO Costers del Segre), Salmos 2020 (DOQ Priorat) i Blanco Granito 2022 (Torre Penelas, DO Rias Baixas).

Mas La Plana (DO Penedès), que procedeix de ceps de cabernet sauvignon, va començar el 1970, quan va néixer la primera anyada d'aquest vi amb el nom 'Gran Corones Etiqueta Negra' per obra de Miguel A. Torres, quarta generació de la família Torres i vencedor de les Olimpíades del Vi de Gault & Millau a París aquell mateix any.