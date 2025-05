Mas no descarta querellar-se pel cas Pegasus després d'un informe de Citizen Lab sobre presumpte espionatge

Desconeix si va ser el CNI, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil qui va fer un "ús fraudulent" del programa

L'expresident de la Generalitat Artur Mas no descarta querellar-se contra l'Estat per presumpte espionatge amb Pegasus, ha dit en unes declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press aquest dilluns, hores abans de comparèixer al Congrés sobre l'operació Catalunya.

Ho ha dit després que l'emissora avancés un informe de Citizen Lab segons el qual Mas va ser la primera persona a Espanya amb el telèfon infectat pel programa d'espionatge Pegasus i la segona al món: "És una violació total", ha lamentat.

L'informe documenta 32 atacs al mòbil de Mas de juliol del 2015 a maig del 2020, i Mas ha dit que l'espionatge va començar el dia que s'anunciava la gran coalició electoral de Junts pel Sí.

No descarta anunciar la presentació d'una querella, tot i que primer vol assistir a la comissió del Congrés aquest dilluns a la tarda.

Preguntat per si creu que l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría admetrà aquest suposat espionatge en la seva compareixença al Congrés, ho ha rebutjat: "No li dono cap possibilitat perquè, si fa això, estarà reconeixent una il·legalitat manifesta".

DESCONEIX QUI VA FER L'"ÚS FRAUDULENT"

Preguntat per si creu que va ser el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) qui estava darrere el seu presumpte espionatge, ha dit que no ho pot afirmar "amb rotunditat", ja que la Policia Nacional o la Guàrdia Civil probablement també van tenir accés al programa, segons ell.

"Qui d'aquests tres en va fer un ús fraudulent per entrar de manera il·legal i endur-se tota la informació del meu mòbil? Doncs en aquests moments jo no ho puc certificar", i ha insistit que programes com Pegasus només es venen a estats.

Ha manifestat que, a diferència d'un altre presumpte espiat amb el programa com el també expresident de la Generalitat Pere Aragonès, ell no era a la llista del CNI i, per tant, en teoria no hi havia cap autorització judicial perquè les seves comunicacions fossin interferides: "No és el meu cas".