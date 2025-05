Mas no descarta incorporar en la querella el govern del PSOE, Rajoy i Santamaría

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas no descarta incorporar en la seva querella per l'operació Catalunya i el presumpte espionatge amb el programa Pegasus el govern del PSOE i també l'expresident espanyol Mariano Rajoy i la seva exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, Mas ha assegurat que Rajoy i Sáenz de Santamaría no són "de moment" a la querella, perquè no hi ha proves clares i contundents de la seva implicació, tot i que ha assenyalat que sí que hi ha indicis.

Ha sostingut que incorporar-los ara en la querella segurament en "dificultaria" la tramitació, però ha insistit que està obert a incorporar-los si en el transcurs de la investigació judicial aquests indicis es confirmen i hi ha proves clares de la seva implicació.

Mas ha detallat que el presumpte espionatge es va donar entre 2015 i 2020, quan ja havia començat el govern del PSOE: "Hi havia dies que m'entraven en ple confinament", ha sostingut.

Preguntat per si contempla incloure en la querella el govern del PSOE, ha respost que ara no posa el focus en l'executiu de Pedro Sánchez, però això podria canviar si "en el transcurs de la investigació s'arribés a la conclusió que també en aquest cas hi ha hagut una voluntat activa, no només una continuïtat passiva de continuar espiant".

L'expresident va anunciar dimecres la presentació d'una querella contra l'exministre Jorge Fernández Díaz; el seu número dos a Interior Francisco Martínez; l'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal i contra determinats comandaments de la Policia Nacional per l'operació Catalunya i pel presumpte espionatge.