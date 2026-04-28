Mas no creu que una sentència contra la família Pujol pugui fer més "mal" a l'expresident

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest dimarts que no creu que una possible sentència condemnatòria contra la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol pugui fer més "mal" a la figura de l'expolític, després que quedés exonerat per deterioració cognitiva en el judici per presumpte enriquiment il·lícit.
"Tot el mal que es podia haver fet en aquest sentit es dona per descomptat", ha dit en preguntar-li per la possibilitat, i ha afirmat que el judici públic contra la seva figura ja està fet en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha expressat que amb el temps es valorarà el llegat del líder convergent i considera que la seva figura va tornant a prendre la dimensió que li correspon "més enllà dels errors que les persones cometem" i que apunta que ell va cometre i va fer públic.
EXONERACIÓ DEL JUDICI
Sobre l'exoneració de Pujol, Mas ha criticat l'actuació de la justícia, que qualifica d'"insensible i injusta", per haver obligat Pujol a viatjar fins a Madrid per al reconeixement mèdic i assenyala que sent ambivalència davant el fet que no pugui declarar.
Ha apuntat que, d'una banda, se sent alleujat perquè Pujol no ha de passar pel tràmit --malgrat haver manifestat que ho volia fer-- però que, d'altra banda, assegura que mereixia "fer la declaració".
JUNTS I CIU
Preguntat per un suposat acostament de figures de Convergència i Unió (CiU) a Junts, Mas ha assenyalat que dins de Junts veu que cada vegada hi ha més persones que volen recuperar la manera de fer de l'extinta CiU: "No per recuperar nostàlgicament una cosa que ja no existeix, sinó per encertar amb un mecanisme que funcioni al 100%".
Ha expressat que la seva relació amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, és "correcta, cordial i respectuosa", que no vol tornar a la primera línia de l'activitat política i que està molt còmode ajudant figures més locals del partit, un rol amb el qual continuarà de cara a les eleccions municipals del 2027.